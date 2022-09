Escritor lança livro de poesias “Latidos do Sol”

Um livro de poesias intitulado “Latidos do Sol”, que aborda questões ligadas ao amor próximo na sociedade angolana, foi lançado, esta sexta-feira, na província do Huambo, pelo escritor João Lara Macuva Hotalala “Capui Lara”.

A obra, com 63 páginas, publicada sob a chancela da editora brasileira “Alupolo”, em coordenação com angolana “Mandele”, traz, igualmente, aos amantes da literatura nacional, poesias que apela à honestidade, independentemente das dificuldades que a vida apresenta.

Ao falar à ANGOP, o autor disse que procurou transmitir à sociedade angolana, através dos poemas do livro “Latidos do Sol”, uma esperança de vida melhor, que só será possível quando todos se encarnarem na dor que outras pessoas sentem no dia-a-dia, devido às dificuldades de vária ordem.

Informou tratar-se da primeira edição da obra com a colocação à disposição, numa primeira fase, de 500 exemplares, com apoio institucional da Brigada Jovem de Literatura (BJL) na província do Huambo.

Disse que, para além do Huambo, a obra “Latidos do sol”, que quer dizer “Brilho dos homens na sociedade”, foi já apresentada na vizinha província do Bié.

O escritor João Lara Macuva Hotalala “Capui Lara”, nascido no município de Caluquembe, província da Huíla, em 1987, é membro da Brigada Jovem de Literatura de Angola, desde os 12 anos de idade

Licenciado em Medicina Veterinária e mestre em Ecologia dos Sistemas Aquáticos, tem no seu repertório literário as obras “Gravidez de um pôr de sol” (2011) e “A morte do sol” (2019).