Detido suposto profeta por crimes de extorsão e burla

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Cabinda procedeu a detenção do suposto profeta João Paulo, por prática de crimes de ameaças, coação moral e tentativa de extorsão.

Em nota do gabinete institucional e imprensa da delegação do Minint em Cabinda a que ANGOP teve acesso, indica que a detenção do profeta da seita religiosa Ministério da Profecia e Cura em Angola e mais 8 elementos de segurança privada e duas mensageiras resulta de uma denúncia dos próprios seguidores.

O profeta, lê-se na nota, aproveitando-se das fragilidades dos crentes apoderava-se dos bens destes, tais como casas, recebimento indevido de avultadas somas em dinheiro, como meio de pagamento do tratamento ou para libertar espírito maligno.

Mangovo Nkonde, um dos seus colaboradores directos e de confiança, revelou que durante o tempo que congregaram na seita vinha notando que o profeta tinha uma conduta estranha, envolvendo-se sexualmente com crentes.

Segundo o SIC, viviam sob ameaças de morte, chantagem e burla, cujas vítimas eram empresários, comerciantes, trabalhadores do campo petrolífero de Malongo, membros da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolana e outras individualidades.

Na operação dirigida pelo SIC, foram apreendidos Ak 891 mil, Usd 451,00, 175 rands, para além de 3 viaturas, nove telemóveis, 5 rádios de comunicação, 4 cartões multicaixa, um passaporte, um computador e uma réplica da chave simbólica com nome da cidade de Cabinda, materiais tidos como matéria de crime.

Cumpridas as formalidades legais, os referidos cidadãos foram presentes ao titular da acção penal, junto ao SIC, para responsabilização criminal pelos actos cometidos.