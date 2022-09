Cazenga: Autoridades encerram centro médico que funcionava ilegalmente

As autoridades do Município do Cazenga procederam, no dia 28 de Setembro, ao encerramento de um Centro de Saúde que exercia a actividade de medicina e enfermagem de forma ilegal tendo os pacientes ali encontrados sido transferidos ao hospital Municipal.

O Centro de Saúde Mawemed, localizado no distrito urbano do Kima Kieza, bairro angolano, rua da Lili, não possuía licença que habilitava aquela instituição a exercer a actividade médica.

No local, foram encontrados pacientes em estado grave, incluindo uma em trabalho de extracção de feto.

A falta de higiene e de assistência médica e medicamentosa, obrigou as autoridades a transferirem os pacientes ao hospital de referência, também conhecido como hospital Municipal, no Distrito Urbano do Kalawenda.

Depois do encerramento do Centro Médico, dois cidadãos, supostamente de nacionalidade congolesa, que se presume serem os proprietários do centro, foram detidos e já se encontram a contas com a justiça para os procedimentos legais que se impõem.