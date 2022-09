Irmã de Cristiano ataca críticos: “Cospem no prato que comem”

Portugal foi derrotado pela Espanha na terça-feira passada num jogo que decidiu qual das duas equipes se classificaria para a fase final da Liga das Nações. A moeda caiu ao lado dos comandados por Luis Enrique, que venceram por 1 a 0 em Braga graças a um gol de Morata.

Desde então, muitas críticas foram dirigidas a Cristiano Ronaldo por conta do desempenho abaixo da média na partida contra a seleção espanhola. O craque português teve várias oportunidades de gol, mas parecia lento e sem pontaria. Seus críticos se aproveitaram disso para colocá-lo no olho do furacão.

As críticas a um dos maiores jogadores da história do futebol levaram Katia Aveiro, irmã do atacante do United, a vir em sua defesa, afirmando que continua a ser “o melhor jogador do mundo”.

Katia compartilhou um texto de um autor cuja identidade é desconhecida em que Cristiano Ronaldo é defendido e quem questiona a sua forma física é duramente agredido. “É preciso dar a mão a quem sempre deu a sua por Portugal. Mas os portugueses são doentes, mesquinhos, sem coração, estúpidos e ingratos. Há quem dê a mão, caramba. É cruel. E tem sido tão muito, tanto quem deu e dá, foda-se. O que está sentado chama-se Cristiano Ronaldo e é simplesmente o melhor jogador do mundo”, lê-se no texto compartilhado pela irmã do craque português.

Além disso, ela escreveu uma mensagem dura para os portugueses que atacam Cristiano Ronaldo: “Ele tem sua família e aqueles que o amam ao seu lado. Eles sempre estarão ao seu lado, aconteça o que acontecer. Mas esses tempos não me surpreendem. Os portugueses cospem no prato que comem, sempre foi assim. É por isso que quando alguém aparece das cinzas e muda a mentalidade, incomoda… Sempre com você, meu rei”, finalizou Kátia.