Coolio, o rapper de “Gangsta’s Paradise”, morreu aos 59 anos

Coolio, o rapper que esteve entre os maiores nomes do hip-hop dos anos ’90 com êxitos como “Gangsta’s Paradise” e “Fantastic Voyage”, morreu quarta-feira, 28 de Setembro, aos 59 anos de idade, disse o seu agente.

Coolio morreu em casa de um amigo em Los Angeles, disse o agente de longa data Jarez Posey à Associated Press. A causa não foi imediatamente esclarecida.

Coolio ganhou um Grammy pela melhor performance de rap a solo de “Gangsta’s Paradise”, o sucesso de 1995 da banda sonora do filme de Michelle Pfeiffer “Dangerous Minds” que usou como base a canção de Stevie Wonder de 1976 “Pastime Paradise” e que passou constantemente na MTV.

O Grammy, e o auge da sua popularidade, surgiu em 1996, no meio de uma feroz disputa entre as comunidades hip-hop das duas costas, que tiraria as vidas de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. pouco depois.

Coolio conseguiu manter-se sobretudo acima do conflito.

“Gostaria de reclamar este Grammy em nome de toda a nação hip-hop, Costa Oeste, Costa Leste, e em todo o mundo, unidos estamos, divididos caímos”, disse ele do palco ao aceitar o prémio.

Nascido Artis Leon Ivey Jr., em Monessen, Pensilvânia, a sul de Pittsburgh, Coolio mudou-se para Compton, Califórnia. Passou algum tempo da sua adolescência no norte da Califórnia, para onde a sua mãe o enviou porque sentia que a cidade era demasiado perigosa.

Disse em entrevistas que começou a fazer rap aos 15 anos e sabia aos 18 que era o que queria fazer da sua vida, mas que foi para a faculdade comunitária (um género de ensino politécnico) e trabalhou como bombeiro voluntário e na segurança do aeroporto antes de se dedicar a tempo inteiro à cena hip-hop.

A sua carreira decolou com o lançamento em 1994 do seu álbum de estreia na Tommy Boy Records, “It Takes a Thief”. A sua faixa de abertura, “Fantastic Voyage”, chegaria ao nº 3 na Billboard Hot 100.

Um ano mais tarde, “Gangsta’s Paradise” tornar-se-ia um single nº 1, com o seu verso inicial:

“Ao caminhar pelo vale da sombra da morte, olho para a minha vida e percebo que já não me resta muito, ‘porque há tanto tempo que estou a rir e a explodir’, que até a minha mãe pensa que a minha mente se foi”.

As redes sociais foram inundadas com reacções à morte inesperada.

“Esta é uma triste notícia”, disse Ice Cube no Twitter. “Testemunho em primeira mão a subida deste homem até ao topo da indústria”. Descansa em Paz, @Coolio”.

“Weird Al” Yankovic twittou “RIP Coolio”, juntamente com uma foto dos dois abraçados.

Coolio tinha dito, numa entrevista na altura em que foi lançado, que não estava bem com a paródia “Gangsta’s Paradise” de Yankovic de 1996, “Amish Paradise”. Mas os dois mais tarde fizeram as pazes.

O rapper nunca mais teria uma canção quase tão grande como “Gangsta’s Paradise”, mas teve êxitos posteriores com “1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New)” de 1996, e “C U When U Get There” de 1997.

As vendas do seu álbum de carreira totalizaram 4,8 milhões, com 978 milhões de canções on-demand, de acordo com Luminate. Ele seria nomeado para seis Grammys no total.

E com a sua personalidade distinta, tornar-se-ia um agraciado cultural, actuando ocasionalmente. Protagonizou um reality show sobre paternidade chamado “Coolio’s Rules”, dando voz a um episódio do programa de animação “Gravity Falls” e fornecendo a música temática para a sitcom Nickelodeon “Kenan & Kel”.

Ocasionalmente teve problemas legais, incluindo uma condenação de 1998 em Estugarda, Alemanha, onde uma dona de uma loja disse que lhe deu um murro quando ela tentou impedi-lo de levar coisas sem pagar. Foi condenado a seis meses de pena suspensa e multado em 30.000 dólares.

Ele foi casado com Josefa Salinas de 1996 a 2000. Tiveram quatro filhos juntos.