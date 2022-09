Concurso público da saúde: Mais de 15 mil candidatos apurados para segunda chamada

Quinze mil trezentos e cinquenta e quatro candidatos estão apurados para a segunda chamada de exame do concurso público do Ministério da Saúde, para o preenchimento de oito mil vagas, anunciou esta quarta-feira, em Luanda, a ministra Sílvia Lutucuta.

Segundo a titular da Saúde, os candidatos foram apurados nas províncias do Bengo, Bié, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huambo, Lunda Sul, Malanje, Namibe, Uíge e Benguela, esta última que controla 68,9 por cento dos 15.354 cidadãos aptos para esta fase da avaliação.

As provas acontecem no dia 30 do corrente mês, nos períodos das 8h00 às 10h00 (Enfermagem e Regime Geral), das 10h30 às 12h30 (médica e carreira de apoio hospitalar) e das 14h00 às 16h00 (técnicos de diagnósticos e terapêutica).

Segundo a ministra, a segunda chamada de exame justifica-se pelo facto de alguns candidatos, de algumas províncias, não terem realizado as provas nos dias 21 a 23 de Setembro, por razões técnicas

A governante informou que em Luanda as provas terão lugar no Campus Universitário Agostinho Neto e nas demais províncias em escolas e locais designados para o efeito, pelo que os candidatos devem acessar a plataforma para a consulta.

Sílvia Lutucuta disse que as províncias de Cabinda, Cuando Cubango, Cunene e Lunda Norte já não dispõem de requisitos para os exames.

Para este concurso, foi feito um levantamento e apuramento a nível nacional destes candidatos, que contou com o auxílio de júris provinciais.