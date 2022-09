Centenário: Universidade Agostinho Neto homenageia o seu patrono

A Universidade Agostinho Neto deu início, nesta quarta feira, em Luanda, a homenagens ao seu patrono Agostinho Neto, no âmbito da celebração dos 60 anos da universidade e do centenário do seu patrono, que foi o primeiro reitor.

No Museu Nacional de História Militar foi içada a bandeira nacional, seguido de um minuto de silêncio em memória dos heróis nacionais, em cerimónia assistida por estudantes, docentes e membros da UAN, cuja actividade decorre sob o lema “UAN 60 anos inovar para transformar”.

Para celebrar os 60 anos diversas actividades serão realizadas até 31 de Dezembro, e para hoje consta a assinatura de dois acordos com a Orquestra sinfônica de Angola e com o Gabinete operacional do novo aeroporto internacional de Luanda, que visa transformá-lo em aeroporto verde para a produção de energia limpa.

Fundada em Agosto de 1962, foi transformada em universidade de Angola, a 28 de Setembro de 1976, um ano depois da proclamação da Independência Nacional.

A UAN teve o Fundador da Nação como seu primeiro reitor no pós-Independência, tendo adoptado a actual designação a 24 de Janeiro de 1985.

António Agostinho Neto nasceu a 17 de Setembro de 1922, em Kaxicane (Icolo e Bengo) e faleceu a 10 de Setembro de 1979.

Como primeiro Presidente de Angola, proclamou a Independência do país, a 11 de Novembro de 1975. É uma referência da cultura nacional, tendo escrito várias obras traduzidas em várias línguas, com destaque para “Quatro Poemas de Agostinho Neto”, em 1957, “Sagrada Esperança”, 1974, e “A Renúncia Impossível”, em 1982.