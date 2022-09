“Vou usar sem limites os meus poderes para aconselhar João Lourenço” diz Adalberto Costa Júnior

Membros e simpatizantes da UNITA e da Frente Patriota marcharam, este sábado (24), pela “liberdade, justiça, democracia e direitos humanos”, ocasião que o líder do partido, Adalberto Costa Júnior (ACJ), usou para dizer que “o preço do poder não vale o sangue do meu povo nas ruas”.

“Nós sabemos que há uma boa parte de angolanos que estão zangados, porque achavam que nós devíamos fazer a luta apenas fora das instituições (…) angolanos que pediam o derrube das instituições por vias não democráticas; nós não concordamos de maneira nenhuma,” disse ACJ.

ACJ disse que está pronto para aconselhar João Lourenço neste mandato. “Quem vos fala tomou posse no Conselho da República, esta semana, e eu vou usar sem limites os meus poderes para poder aconselhar João Lourenço”.

No seu discurso, ACJ exigiu reformas profundas na Comissão Nacional Eleitoral, Tribunal Constitucional, Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERCA) e meios de comunicação social públicos.

Ele exigiu igualmente a importância da libertação de presos políticos e a realização de eleições autarquias em todo país.

ACJ felicitou a todos os angolanos por terem votado em consciência. “Não é verdade a abstenção oficial, porque esta abstenção contou com os mortos, e neste país toda gente sabe quem ganhou as eleições” disse.

O político prometeu aos apoiantes que o partido irá manter o foco.