STP: ADI é o partido mais votado, mas CEN remete distribuição de mandatos para o Tribunal Constitucional

O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional (CEN) de São Tomé e Príncipe, José Carlos Barreiros, anunciou na noite de segunda feira, 26 os resultados das eleições legislativas de domingo sem dar a conhecer as percentagens e os mandatos atribuídos a cada partido concorrente.

“Partido ADI obteve 36.549 votos, o MLSTP-PSD teve 25.531votos”, disse Barreiros, quem, após a insistência dos jornalistas, afirmou não ser da sua responsabilidade a divulgação dos mandatos atribuídos a cada partido e que cabe ao Tribunal Constitucional (TC) fazê-lo.

Perante a forma como os resultados foram apresentados, grupos de militantes da ADI, que garante ter vencido as eleições legislativas com maioria absoluta de 30 mandatos entre os 55 do Parlamento, incendiaram pneus em frente à sede da CEN, exigindo transparência na divulgação dos resultados eleitorais.

O líder do partido Patrice Trovoada acusa a CEN de manobras para manipular os resultados eleitorais.

“É a primeira vez que vemos isso nas eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. Este anúncio só serve para confundir as pessoas. Estamos num escrutínio proporcional e os números globais de votantes não podem dar uma ideia de maioria absoluta. São sim os votos por distrito através do método d`Honte que definem os mandatos de cada partido”, sublinhou Patrice Trovoada nesta terça-feira, 27, apelando a intervenção da comunidade internacional.

“Esta atitude do Presidente da Comissão Eleitoral Nacional tem causado muita inquietação e revolta e pode conduzir o país a um estado de instabilidade política e social””, disse Trovoada.

Ontem, o vice-Presidente e director de campanha do MLSTP, Gabdulo Quaresma,

Os demais partidos ainda não se pronunciaram.

Quanto aos demais concorrentes, o movimento Basta, obteve 6.874 votos, o Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista (MCI), coligado com o Partido de Unidade Nacional (PUN), conseguiu 5.120 votos, o Movimento Democrático Força da Mudança/União Liberal (MDFM/UL) conquistou 1.601 votos, a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD) 731 votos, Cidadãos Independentes para o Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe (CID-STP) 472, Muda 389, Partido Novo 352, o Movimento Social Democrata/Partido Verde de São Tomé e Príncipe (MSD/PVSTP) 271 e o Partido de Todos os Santomenses (PTOS) 195.

A taxa de abstenção foi de 34,33%, segundo o CEN.