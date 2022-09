Porra, o «munhungo» está demais! – Salas Neto

Eram 20 e qualquer coisa deste sábado, quando eu, jornalista-em-chefe, e o Dr. Celestino Teixeira, mais afamado por Ti Perdido, um gajo que batalhou no puro Cuito Canavale mas nada que apanha das forças armadas, o director do meu gabinete na «placa dos traiçoeiros», demos entrada na nossa rua.

Vínhamos do «Cantinho da Paula», ali nas proximidades da casa da cultura do Rangel, banda que já está tipo uma «mini-dira», tal a quantidade de bocas para bebedeiras por metro quadrado. Contei oito num raio de cem metros, quase todas com música alta.

A Paula é uma miúda da visão, a quem só não namorei nos idos por falta de mais empenho meu, eu acho. Agora a nossa vida é já só se disparatar ou se lançar muxoxos, antes de nos rirmos à-toa, tudo numa boa. Comecei a frequentar o sítio dela há duas semanas, depois de lá ter passado acidentalmente, à saída duma reunião de trabalho com a directora da casa da cultura, a cantora e advogada Patrícia Faria, mais o Carlos Lamartine e o KB Gala. Estou a gostar do mambo, de tal sorte que ontem passei lá a tarde toda e o princípio da noite, apesar de terem faltado as «patinhas à moda da Paula», um dos principais chamarizes da casa para a minha pessoa.

Andamos menos de cem metros no interior da rua, quando uma senhora mete conversa com o Ti Perdido. Pensei que fosse sua conhecida, mas não era. «O meu marido anda na província, por isso é que estou com dores de coluna…», apanhei esta parte, assim que passei a prestar atenção à conversa. «Vamos já acabar com essas dores da coluna», provocou o director do meu gabinete. A moça resmunga qualquer coisa, mas depois dá sinal de que aceitou a proposta de se fazer malcriado implícita na dica do Dr. Celestino.



Meto-me na conversa. «Mas, somos dois, como é que vai ser?», lanço. Para meu espanto, a senhora diz que não há problema nenhum. O cumbu é que fala. Confesso que fiquei um bocado teso. «E assim, com os dois, seria quanto?», pergunto. Depois duns truques, ela dá finalmente o preço para a cambalhota a três, uma contra dois: seis mil kwanzas, pouco mais de dez dólares!

Porra, fiquei escandalizado. Isso só podia ser trabalho da fome que grassa no seio do povo. Aliás, dizem que ali bem próximo, no «Luvo», na famigerada rua da Dona Amália, até com 500 kwanzas um gajo dá um cuno rápido num beco. Eu não acreditei, mas o Ti Perdido garante que é verdade. Será o fim, caso o governo repetente não consiga dar para melhor um verdadeiro safanão na tal de empregabilidade, ao invés de esmerar-se apenas na propaganda estéril.

Batemos um coro que íamos buscar a tatita, ela que nos esperasse na ponta da rua. Ainda pedi ao director do meu gabinete para desfazer o acordo explicitamente, para que a senhora não ficasse a desesperar à-toa, mas o gajo mandou a foder e entramos mbora na Galiana, onde não punha os pés há uma semana, embrulhar mais umas ekas, três cada. Antes de irmos fazer o fecho na boca da Mana Ia, ao lado da qual acontecia a «apresentação» duma das filhas do Mestre Zeca, donde pode ter saído a moça que nos interpelou. «É bonita a gaja?», perguntei. «É, mas já bem usada», respondeu, demolidoramente, o Ti Perdido. É muito doloroso.