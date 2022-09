Luanda: Subiu para três número de mortos de acidente de viação na estrada do Patriota

Subiu para três o número de pessoas que perderam a vida e uma ficou ferida em consequência de um acidente de viação ocorrido na manhã desta terça-feira, 27 de Setembro, na estrada do Patriota, no município de Talatona, em Luanda, sendo que duas vítimas faleceram no local, entre elas um agente da Polícia Nacional e uma terceira vítima veio a falecer no hospital.



O acidente captado pelos automobilistas e cidadãos que passavam às primeiras horas desta terça-feira, pela via do Patriota, município de Talatona, davam conta da colisão de vários veículos automóveis, das quais duas pessoas perderam a vida no local e duas gravemente feridas foram transportadas para o hospital onde uma delas veio a falecer no final do dia.

A informação apresentada nas primeiras horas da manhã, pelo porta-voz da Polícia nacional em Luanda, Nestor Goubel, o acidente envolveu quatro viaturas e o excesso de velocidade foi a causa apontada como causa provável.



Entretanto, após os trabalhos dos especialistas do Corpo de Bombeiros, o seu porta-voz no local, ao falar para a TV Zimbo, apresentou mais pormenores sobre o acidente, tendo garantido que uma das vítimas levadas ao hospital já teve alta hospitalar.



Importa referir que, nos últimos dias os acidentes de viação nas estradas do País têm sido frequentes, sendo que o mais grave ocorreu na quarta-feira passada, na Estrada Nacional 250, que liga a província do Huambo à cidade de Lobito, em Benguela, do qual pelo menos, 13 pessoas perderam a vida e 16 pessoas ficaram gravemente feridas.