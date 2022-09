INAC regista mais de 400 denúncias de violência contra criança de 16 a 22 de Setembro do ano em curso

O Instituto Nacional da Criança (INAC), recepcionou no período de 16 a 22 de Setembro, através da linha 15015, SOS – Criança, um total de 420 denúncias de violência contra a criança em todo o País, onde o destaque recaiu para às Províncias do Bié, Benguela, Bengo, Cunene, Huambo, Luanda e Malanje.

Dos casos recepcionados 195 são de violência física e psicológica, 59 de fuga a paternidade, 8 de Abuso Sexual e Exploração de trabalho infantil.

Na Província de Luanda, Município de Luanda, recepcionamos uma denúncia de abuso sexual cuja a vitima é uma criança de 13 anos, que presumivelmente tenha sido abusada pelo seu padrasto, a aproveitando se da ausência da mãe que se encontrava de viagem. O caso foi encaminhado para o Serviço de Investigação Criminal para apurar a veracidade da denúncia.

Ainda no Município de Luanda, recebemos uma denúncia de abandono de uma criança de aproximadamente 5 meses, no interior de uma viatura supostamente pela mãe, a criança foi socorrida por um cidadão para uma unidade hospitalar. O caso foi encaminhado para o Comando Municipal da Polícia Nacional.

No Município de Kilamba-Kiaxi, recebemos uma denúncia de agressão física, cuja vítima é uma criança de 14 anos de idade, de acordo com a denúncia, a agressão foi praticada pelo pai que colocou gindungo no órgão genital da criança. O caso foi encaminhado para a direcção municipal da Acção Social e Comando Municipal da Polícia Nacional.

Ainda no município do Kilamba Kiaxi, recepcionamos uma denúncia de agressão física em que é vítima uma criança de 4 anos, de acordo com a denúncia a criança apresenta hematomas na parte facial e inchaços nos membros superiores, presumivelmente tenha sido espancada pela mãe , uma cidadã de 22 anos de idade, estando já detida. E a criança foi levada para uma unidade hospitalar onde recebe tratamento médico. O caso está a ser acompanhado pela polícia Nacional do distrito da vila Estoril, pelo serviço provincial do INAC e pela direcção municipal da acção social.

No município de Viana recepcionamos duas denúncias de abuso sexual, sendo um no Distrito urbano do Zango, sendo vítima uma criança de 10 anos, o agressor de 30 anos está detido, o outro caso de abuso ocorreu no distrito da estalagem, sendo vítima uma criança de 13 anos, e de acordo com a denúncia o agressor ainda encontra-se em parte incerta e a vítima a ser acompanhada psicologicamente. Informar que os dois casos estão a ser tratados pelas instituições competentes.

No Município de Talatona, um caso que envolve um menor de idade compreendida entre 11 á 15 anos, sofreu atropelamento mortal, ocorreu quando o menor tentava pendurar-se num caminhão e culminou na morte imediata do mesmo. O caso foi encaminhado para a Polícia Nacional.

Na Província do Bié, Município de Kuito, recepcionamos uma denúncia de abuso sexual em que foi vítima uma criança de 12 anos de idade, de acordo com a denúncia tem sido abusada pelo seu progenitor de aproximadamente 40 anos de idade e trata-se de uma prática recorrente, O caso foi encaminhado para o Gabinete provincial da Acção e para o Comando Municipal da Polícia Nacional para se apurar a veracidade da denúncia.

Na Província do Bengo, Município de Dande, recepcionamos uma denúncia de abuso sexual em que a vítima é uma criança de 15 anos, de acordo com a denúncia foi abusada por um vizinho de aproximadamente 27 anos, trata-se de uma prática recorrente e como consequência a criança encontra-se concebida O caso foi encaminhado para o Gabinete provincial da Acção Social e para o Serviço De Investigação Criminal.

Na província de Benguela, recebemos uma denúncia de abuso sexual em que foram vitimas 5 crianças com idades compreendidas entre os 4 aos 12 anos. De acordo com a denúncia, o cidadão abusou das 5 crianças ao mesmo tempo. As crianças estão a receber tratamento médico e o cidadão já está detido.

Na província do Cunene, município de Ombadja, recepcionamos uma denúncia de abuso sexual em que a vítima é uma criança de 12 anos, acto praticado por um cidadão de 36 anos, o mesmo já se encontra detidoe a vitima a ser acompanhada pelo gabinete provincial da acção social.