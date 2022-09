Eleições: Lula vence em MG e empata com Bolsonaro em SP e RJ, mostra Genial/Quaest

As pesquisas Genial/Quaest feitas sobre as eleições em três estados do Sudeste, mostram que o ex-presidente Lula (PT) tem ampla vantagem em Minas Gerais e empata tecnicamente com Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Minas Gerais

Em Minas, Lula tem 45% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro tem 33% – mesmo que o candidato apoiado pelo petista, Alexandre Kalil, esteja atrás na pesquisa para o governo do estado.

Lula crescei dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, enquanto Bolsonaro caiu três pontos, acima da margem de erro. No estado, o petista tem ampla vantagem entre as mulheres (47% x 27%) e vence também entre os homens (42% x 39%). Lula está à frente entre todas as faixas etárias e entre os mineiros com ensino fundamental completo.

Entre os beneficiários do Auxílio Brasil, o petista vence por 57% contra 26% de Bolsonaro.

Foram ouvidos 2 mil eleitores entre os dias 22 e 25 de setembro em entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o registro da pesquisa é MG-07243/2022.

São Paulo

Em São Paulo, Lula tem vantagem sob Bolsonaro, mas dentro da margem de erro. Enquanto o petista tem 37%, enquanto o atual presidente tem 35%. No levantamento anterior, Lula tinha 36% e Bolsonaro 37%.

O petista vence entre as mulheres, com vantagem acima da margem de erro (36% x 29%), e perde entre os homens (41% x 37%). Lula tem vantagem entre os mais jovens e empata nas outras faixas etárias, mas com um ponto a menos que Bolsonaro.

A vantagem entre os paulistas que ganham até 2 salários mínimos é alta para Lula (44% x 26%) e o petista também vence entre os que recebem entre 2 e 5 salários mínimos (37% x 33%). Entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, Bolsonaro tem ampla vantagem (45% x 31%).

Foram entrevistados de forma presencial 2 mil eleitores entre os dias 22 e 25 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o registro no TSE é SP-03475/2022.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, também há um empate técnico, mas a vantagem é de Bolsonaro. O atual presidente tem 39% das intenções de voto, enquanto Lula tem 37%. Na pesquisa anterior, a vantagem de Bolsonaro era maior, com 40% contra 36% de Lula.

O petista vence entre as mulheres (39% x 34%), mas a vantagem de Bolsonaro entre os homens é grande, de 46% contra 34%. Lula perde em todas as faixas etárias no Rio de Janeiro, mas lidera entre os que têm até o ensino fundamental.

Foram ouvidas 1.500 pessoas em entrevistas presenciais entre os dias 22 e 25 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é RJ-06442/2022.