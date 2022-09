Cazenga foi “palco” da antestreia da série angolana “Njila – Não te irrites”

O Marco Histórico aos Heróis do 4 de Fevereiro, no Município do Cazenga, foi o “palco” da antestreia da série nacional “NJILA-NÃO TE IRRITES”, produzida pelas produtoras angolanas Geração 80 e Muanda-Produções, onde maior parte dos responsáveis são naturais do Cazenga.



Com 30 capítulos, a série “Njila-não te irrites”, terá a sua estreia na televisão, domingo, dia 25, a partir das 21h00, no canal 502-Kwenda Magic da DSTV, parceira do projecto.



A antestreia foi testemunhada pelo 10º administrador do Cazenga, Tomás Bica Mumbundo, que se fez acompanhar dos seus colaboradores e durante a sua intervenção, manifestou a sua satisfação pelo facto de, uma boa parte da série, ter sido gravada no Cazenga, município que há mais de 15 anos realiza o FESTECA – Festival Internacional de Teatro.



Os munícipes presentes vibraram de emoção ao verem o município do Cazenga protagonizado na Sétima Arte.