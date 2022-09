Angola recebe mensalmente mais de 1500 turistas internacionais

A informação foi avançada na segunda-feira, 26 de Setembro, pelo Secretário de Estado para o Turismo, Hélder Marcelino, que falava durante as comemorações alusivas ao Dia Mundial do Turismo, em que Angola escolheu o lema “Repensar o turismo-trilhando caminhos para juntos desenvolver o sector”.

Segundo o governante, Angola recebe todos os meses, em média, 1.500 turistas internacionais que vêm desfrutar das mais diversas potencialidades culturais, sociais e naturais de vários pontos.

Hélder Marcelino disse também ser necessário criar um ambiente propício para que cada vez mais haja cidadãos de outras partes do mundo interessados em visitar os encantos naturais de Angola e fomentar o turismo para contribuir na economia do país com a arrecadação de receitas.

Os desafios são enormes e têm também a ver com a melhoria das infra-estruturas básicas de acesso, energia eléctrica, água e telecomunicações, sobretudo nas regiões onde podemos desenvolver.