Luanda: Detido cidadão que abusou sexualmente um menor de 14 anos

A Polícia Nacional deteve na semana finda, em Luanda, um jovem de 24 anos de idade, acusado de abusado sexual um menor de 14 anos de idade.

Segundo apurou o Portal de Angola, o facto ocorreu no distrito urbano do Sambizanga, quando o menor foi abordado pelo acusado, a caminho da escola, com intuito de furtar o seu telefone.

Ao aperceber que o menino não tinha telefone levou-o à feira Ngoma onde consumou o acto.

Realçar que, após grito de socorro do menor e a pronta intervenção da polícia em serviço naquela circunscrição foi possível a detenção do acusado.

Após ter sido aberto o competente processo-crime o suspeito foi detido e encaminhado ao do Ministério Público para os procedimentos legais que se impõem.