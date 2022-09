Rainha da Dinamarca com Covid-19 após ter estado no funeral de Isabel II

A rainha da Dinamarca testou positivo à Covid-19, a informação é confirmada de forma oficial pela casa real, que não revela detalhes sobre o estado de saúde de Margrethe II, de 82 anos

“Sua Majestade, a Rainha testou positivo à Covid-19 na noite passada e agora está hospedada no Castelo de Fredensborg”, pode ler-se na nota oficial, que dá conta que “as actividades da rainha esta semana foram, portanto, canceladas”.

Margrethe II esteve entre os convidados, líderes mundiais e chefes de Estado, que na última segunda-feira marcaram presença no funeral da rainha Isabel II, existindo a possibilidade de ter sido durante a viagem que contraiu o vírus.

O mesmo comunicado revela ainda que o evento no Castelo de Christiansborg, marcado para sexta-feira, no qual a realeza recebe os membros do Parlamento da Dinamarca, Folketing, e do Parlamento Europeu “será realizado com Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro e Sua Alteza Real a Princesa Herdeira como anfitriões”.