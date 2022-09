CNJ aposta na cooperação no sector da educação para apoiar os jovens

Com vista a potencializar os jovens, o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e o Instituto Superior Politécnico do Bita (ISPOB), situado junto ao estádio 11 de Novembro, assinaram na semana finda um memorando de cooperação.

Pelo CNJ assinou o protocolo o seu Presidente Isaías Kalunga e pelo ISPOB o seu Promotor António Luwengo.

Segundo apurou este portal, cerca de mil bolsas de estudos, entre as quais 850 comparticipadas no valor de 12 mil kwanzas e 150 totalmente financiadas ficam desde a última quinta-feira, 21 de Setembro, data da assinatura da parceria, que se espera vir a ser bastante profícua para os jovens angolanos, com maior realce aos residentes na cidade de Luanda, disponibilizadas para os jovens angolanos que tencionam dar seguimento a sua formação e têm pouco rendimento financeiro.

Ao falar sobre o assunto, Isaías Kalunga, líder da juventude angolana, disse que o CNJ contava com cerca de 32 bolseiros em todo país e fruto do trabalho realizado esse ano, o número aumentou.

“Com essas parceiras poderemos dar oportunidade aos jovens mais humildes de se formarem nos mais variados cursos e fazerem parte da construção de uma Angola cada vez mais forte”, sublinhou o lider associativo.

Entretanto, o Conselho Nacional da Juventude espera ainda receber até ao final do ano lectivo 2022/2023 mais de oito mil jovens finalistas, a serem formados em distintas universidades e Institutos Superiores do País nos mais variados cursos.