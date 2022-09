Jornalistas da Rádio Despertar decretam greve para exigirem a demissão do director-geral.

Os trabalhadores da emissora ligada ao “Galo Negro” decidiram “cruzar os braços” nesta sexta-feira, 23 de Setembro, devido ao silêncio do Presidente da UNITA face às denúncias feitas sobre má gestão e clima de crispação levado a cabo pelo actual director-geral.

O responsável não reage aos factos e, por forma a pressionar a reposição da legalidade, o grupo de trabalhadores resolveu paralisar por tempo indeterminado a prestação de serviços na 91.0 MHz.

De acordo com alguns trabalhadores, o actual director-geral da Rádio Despertar, Horácio dos Reis, constitui o centro de instabilidade naquele órgão de comunicação social.

Existe uma concentração desde as primeiras horas da manhã de hoje no complexo sovsmo, pressionando esclarecimentos sobre o descaminho de cerca de 30.000.000.00 kzs dados para cobrir a campanha eleitoral das eleições realizadas a 24 de Agosto.

Os jornalistas denunciaram ainda que, desse valor, alguns receberam apenas 15 mil kwanzas ao passo que outros, mas bem posicionados, ou com uma certa amizade com o director receberam 25 mil cada um, situação que gerou grande descontentamento no seio dos profissionais daquela rádio privada.

Direcção da UNITA vai resolver a situação dos grevistas…

Entretanto, este portal sabe que, após mais de quatro horas de paralisação, a direcção da UNITA, na voz do seu Secretário-geral solicitou a paralização da greve e anunciou a ida de uma comissão da direcção do partido dos Maninhos à rádio para abordar o assunto com os grevistas.

De referir que a estação radiofónica esteve, durante as primeiras horas do dia, a cobrir os espaços noticiosos somente com música.