Presidente da República nomeia 48 novos secretários de Estado e deixa de fora Franco Mufinda

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou hoje 48 novos secretários de Estado, no âmbito da realização das eleições gerais de 24 de Agosto, ganhas pelo MPLA com maioria absoluta, sendo a saída de Franco Mufinda da Secretaria de Estado da Saúde Pública, depois de um trabalho de combate à pandemia da Covid-19 que mereceu generalizados elogios.

João Lourenço nomeou José Maria de Lima para o cargo de secretário de Estado para a Defesa Nacional, Afonso Carlos Neto, para o cargo de secretário de Estado para a Indústria Militar e Domingos André Tchikanha, para o cargo de secretário de Estado para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.

José Paulino Cunha da Silva foi escolhido para o cargo de secretário de Estado para o Interior, Carlos Armando Albino, para o cargo de secretário de Estado para o Asseguramento Técnico, Esmeralda Bravo Conde da Silva Mendonça, para o cargo de secretária de Estado para as Relações Exteriores e Domingos Custódio Vieira Lopes, para o cargo de secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas.

Maria Auxiliadora Fragoso Pascoal Ramiro é a nova secretária de Estado para Administração Finanças e Património, Juciene Clara Daniel Cristiano de Sousa, secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público e Ottoniel Lobo de Carvalho dos Santos, para o cargo de secretário de Estado para as Finanças e Tesouro.

Arsénio Orlando Satyohamba vai ocupar o cargo de secretário de Estado para a Economia, Milton Parménio dos Santos Reis, para o cargo de secretário de Estado para o Planeamento, Teresa Luís José Fernandes Quivienguele, para o cargo de secretária de Estado para a Administração do Território e Márcio de Jesus Lopes Daniel, para o cargo de secretário de Estado para as Autarquias Locais.

Evaristo José Solano é novo secretário de Estado para a Justiça, Ana Celeste Cardoso Januário é secretária de Estado dos Direitos Humanos, Amélia Augusto Varela, para o cargo de secretária de Estado da Administração Pública e Pedro José Filipe, para o cargo de secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social.

João Manuel Bartolomeu da Cunha, para o cargo de secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária, André de Jesus Moda para o cargo de secretário de Estado para as Florestas, António José da Silva, para o cargo de secretário de Estado para as Pescas e Recursos Marinhos e Ivan Magalhães do Prado para o cargo de secretário de Estado da Indústria.

Amadeu de Jesus Alves Leitão Nunes, para o cargo de secretário de Estado do Comércio, Jânio da Rosa Corrêa Victor, para o cargo de secretário de Estado para os Recursos Minerais, José Alexandre Barroso, para o cargo de secretário de Estado dos Petróleo e Gás e Manuel José da Costa Molares D”Abril, para o cargo de secretário de Estado das Obras Públicas.

Adérito Adelino João Carlos Mohamed, para o cargo de secretário de Estado para o Urbanismo e Habitação, António Fernandes Rodrigues Belsa da Costa, para o cargo de secretário de Estado para a Energia, Manuel Quintino, para o cargo de secretário de Estado para as Águas e Jorge Bengue Calumbo, para o cargo de secretário de Estado para os Transportes Terrestres.

Emílio Vumpa de André Londa, para o cargo de secretário de Estado para a Aviação Civil, Marítimo e Portuário, Pascoal Borges Alé Fernandes, para o cargo de secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologia de Informação, Nuno dos Anjos Caldas Albino, para o cargo de secretário de Estado para a Comunicação Social e Eugénio Adolfo Alves da Silva, para o cargo de secretário de Estado para o Ensino Superior.

Alice de Fátima Pinto de Andrade de Ceita e Almeida, para o cargo de secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Alberto Pinto de Sousa, para o cargo de secretário de Estado para a Saúde Pública, Leonardo Europeu Inocêncio, para o cargo de secretário de Estado para a Área Hospitalar e Pacheco Francisco, para o cargo de secretário de Estado para o Ensino Pré-Escolar e Ensino Primário.

Gildo Matias José, para o cargo de secretário de Estado para o Ensino Secundário, Maria da Piedade de Jesus, para o cargo de secretária de Estado para a Cultura, Hélder Jonas Leonardo Marcelino, para o cargo de secretário de Estado para o Turismo e

Ábias Moma Huongo, para o cargo de secretário de estado para o Ambiente.

Paula Cristina Francisco Coelho, para o cargo de secretária de Estado para a Acção Climática e Desenvolvimento Sustentável, Lúcio Gonçalves Amaral, para o cargo de secretário de Estado para a Acção Social e Alcina Lopes da Cunha Kindanda, para o cargo de secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher.

Por último, o Presidente da República nomeou Francisco Boaventura Canjongo Chitapa, para o cargo de Secretário de Estado para a Juventude, Teresa João Ulundo Oliveira, para o cargo de secretária de Estado para os Desportos e António Fernando Neto Costa, para o cargo de secretário Adjunto do Conselho de Ministros.