MPLA: Gonçalves Muandumba assume secretário do Bureau Político para mobilização e inserção

O antigo governador da província do Moxico, Gonçalves Muandumba, foi eleito esta terça-feira para o cargo do secretário do Bureau Político para a mobilização e inserção, em substituição de Jorge Inocêncio Dombolo. A decisão foi tomada durante a quarta reunião do principal órgão de decisão MPLA, dirigida pelo Presidente João Lourenço.

Substituído do cargo de governador do Moxico por Ernesto Muangala, Manuel Gonçalves Muandumba foi repescado pelo MPLA para desempenhar o cargo de Secretário para Mobilização e Inserção do Bureau Político.

A decisão consta das deliberações saídas da quarta reunião extraordinária do MPLA presidida por João Lourenço.

Reajuste em províncias

O Bureau Político do MPLA aprovou ainda a realização, no próximo mês de Outubro, de conferências extraordinárias do partido em oito províncias do País, tais como, Luanda, Moxico, Bengo, Malanje, Zaire, Cabinda, Lunda-Norte e Cuanza-Norte, algumas delas, onde o MPLA perdeu votos para a oposição, em função da recente nomeação dos respectivos governadores provinciais com vista a ajustar os seus cargos à mais alta estrutura do partido.

Conforme expressa o comunicado final, os membros do Bureau Político, congratularam-se com a tomada de posse do Presidente da República, e do Executivo nomeado para o quinquénio 2022-2027 e reafirmaram o seu total apoio à implementação do programa de Governo eleito a 24 de Agosto.

Entretanto, numa eleição considerada bipolarizada entre os dois maiores partidos angolanos, o MPLA conseguiu manter a governação com maioria qualificada na Assembleia Nacional, mas perdeu para a oposição, pela primeira vez, as províncias de Luanda, Cabinda e do Zaire, as mesmas afectadas também pela troca dos seus governadores, num claro sinal de atribuição de um cartão vermelho aos seus dirigentes.