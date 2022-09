Luanda: Ex-governadora entrega pastas ao novo governador da província

A ex-Governadora da Província de Luanda, Ana Paula de Carvalho, procedeu nesta terça-feira, 20, a cerimónia de apresentação do novo Governador da Província de Luanda, Manuel Homem, num acto que teve lugar no Salão Nobre do GPL. O acto que marcou a cerimónia de passagem de pastas, foi presidido pelo Ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca.

Manuel Homem, que discursava no referido acto, prometeu trabalhar cada minuto do seu dia para que a Província de Luanda seja uma boa casa para os seus habitantes.

O novo Governador da Província de Luanda referiu ainda que pretende trabalhar para que as decisões de entre os vários problemas segmentados à cidade de Luanda não sejam tomadas no conforto dos gabinetes, antes pelo contrário, “serão tomadas depois de irmos ao terreno para ouvir e auscultar as pessoas”, asseverou.

“Querermos propor aos luandenses um novo começo, uma oportunidade para juntos transformarmos a nossa Província, todavia, Luanda não mudará se não contar com a participação e o engajamento de todos os seus habitantes”, admitiu Manuel Homem, defendendo no entanto que “pretende valorizar o capital humano de todos porque Luanda é de todos para ser diferente e melhor”.

Aos administradores municipais, deixou um recado: “os cidadãos não querem promessas, não querem discursos elaborados que vendam sonhos irrealizáveis”.

O governante que falava à margem do acto de passagens de pastas, reiterou que os administradores municipais e distritais precisam de entender que os seus cargos não são uma janela de oportunidade para o enriquecimento ilícito, mas de facilitador de políticas públicas para servir o cidadão.

Empossado no passado dia 16 de Setembro pelo Presidente da República, João Lourenço, Manuel Homem de 43 anos de idade é agora o 24º Governador da Província de Luanda.

A cerimónia no GPL, foi testemunhada pelos Vice Governadores, representantes dos Órgãos de Defesa e Segurança, Delegados Provinciais, Administradores Municipais e distintos membros de direcção do GPL.