Depois do boicote de Mbappé, Federação Francesa promete mudar acordo

A Federação Francesa de Futebol reagiu na noite desta segunda-feira ao boicote de Kylian Mbappé. O avançado do PSG recusou-se a participar numa sessão fotográfica por conta dos direitos de imagem e o organismo já se comprometeu a resolver a situação de forma rápida.

“Após extensas discussões (…), a Federação Francesa de Futebol compromete-se a rever, com a maior brevidade possível, o acordo inerente aos direitos de imagem que a vincula aos jogadores da seleção. A Federação tem o prazer de trabalhar nos esboços de um novo acordo que permitirá aos jogadores garantirem os seus interesses, tendo em consideração as preocupações e convicções legítimas expressas por unanimidade pelos seus jogadores”, pode ler-se no comunicado deixado nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que Mbappé boicota ações de marketing da seleção francesa. Já em março, o avançado esteve no grupo que se queixou das ações de publicidade feitas sem a devida autorização.