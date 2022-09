Confiança e segurança, um capital inegociável – Ivan Mugimbo

A segurança das aplicações de táxi privado é, talvez, o factor mais importante para os clientes na hora de escolher com quem viajar. Desenvolver soluções que superem as expectativas dos clientes neste ponto é a prioridade absoluta das empresas que actuam com seriedade no sector do transporte urbano.

A confiança dos clientes é inegociável e é um dos valores máximos que qualquer empresa deseja captar e preservar. Quando os consumidores confiam num serviço e têm experiências positivas ao usufrui-lo, todos ganham.

No mundo do transporte urbano, o factor confiança ganha especial preponderância. Nos últimos anos, os avanços tecnológicos têm garantido níveis elevados de fiabilidade das aplicações móveis de táxi. Conforto, pontualidade, trajectos optimizados e controlo da viagem em si mesma são variáveis importantes que os clientes avaliam constantemente e que os provedores reforçam com especial afinco.

No capítulo segurança, a atenção é redobrada e não se poupam esforços e mecanismos de controlo desde o momento em que se identificam e seleccionam os condutores. Conhecer de perto quem trabalha para nós é essencial para garantir que os passageiros serão transportados por condutores confiáveis que tudo farão para dar uma boa experiência aos clientes.

Aliado a este controlo, estão as opções que as aplicações integram para aumentar ainda mais a segurança das viagens e dos passageiros. Serviços como a Yango, por exemplo, contêm uma opção que permite ao passageiro partilhar o trajecto da viagem em tempo real com um familiar ou amigo. Desta forma, essa pessoa externa, que não tem necessariamente que ter instalada a aplicação no seu telemóvel, pode acompanhar a cada instante a localização do passageiro.

Importante frisar também que os clientes têm acesso às informações pessoais dos condutores e aos dados dos veículos. Se a matrícula informada quando reservou a viagem não coincidir com a do automóvel que vai efectuar o serviço, por exemplo, os utilizadores poderão recusar a viagem sem qualquer problema ou cargo adicional.

Embora não tenhamos registo de uma situação similar em Angola, alertamos os clientes a denunciar imediatamente este ou outro inconveniente através do nosso Centro de Suporte, disponível através da aplicação, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por esta via, podem também apresentar qualquer queixa, reclamação, sugestão, ou pedir ajuda para, por exemplo, recuperar algum objecto que se esqueceram no automóvel onde viajaram.

Para casos mais extremos em que o passageiro se sentir em risco, a aplicação conta com botão de emergência que permite ao utilizador ligar directamente para o número de emergência 113.

Uma outra forma de controlo disponibilizada é a classificação dos condutores. No final de cada viagem, os passageiros podem avaliar a conduta dos motoristas e deixar comentários (positivos ou não). Todas as contribuições são analisadas com cuidado, de forma a permitir à Yango detectar possíveis sinais de alarme e tomar as medidas convenientes.

Apesar de ter todos estes instrumentos à disposição dos clientes da Yango, a nível de Angola e do mundo, situações desafortunadas que envolvam os condutores são extremamente raras. Uma em dezenas de milhares de viagens, calculamos. Apesar disso, contamos com protocolos estritos que regem as medidas a tomar em todo o tipo de situação. Qualquer reclamação é analisada individualmente com cuidado e precisão. Temos também um arsenal de instrumentos para pressionar o condutor a ser mais educado ou a actuar em conformidade com as nossas políticas estritas. As consequências variam segundo a gravidade, mas podem passar pela expulsão permanente do condutor. Para casos mais graves, comunicamos os incidentes às autoridades locais, com as quais mantemos uma sólida relação.