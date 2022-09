Bruna Sousa fala do seu relacionamento com Daniel Nascimento: “Já tivemos uma relação muito profunda”

A influenciadora digital e actriz esteve recentemente no programa Dia Alegre, na rubrica Conversa com, onde falou detalhadamente sobre o estado actual do seu relacionamento com o seu antigo colega, apresentador de TV, Daniel Nascimento.

“Já tivemos uma relação de conversas profundas, que vai além de só bebidas e saudações”, começou por dizer.

Questionada sobre o estado actual da sua relação com o “Tio Dani”, como é carinhosamente tratado, Bruna, que teve o seu contrato com o canal “Zap Viva” rescindido em 2018, revelou que já não se encontra no mesmo ritmo, nem na mesma frequência, e considera que é um processo natural como qualquer outras relações que terminam.

Sousa disse ainda que continua a acompanhar os trabalhos do seu antigo colega, e que continua a torcer para que tudo corra bem na sua vida pessoal e profissional.

De frisar que, os apresentadores Bruna Sousa e Daniel Nascimento assumiram o mesmo programa no canal ZAP VIVA durante 5 anos.