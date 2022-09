Adalberto Costa Júnior anuncia marcha com líderes da Frente Patriótica Unida para sábado

Os líderes da Frente Patriótica Unida, militantes das UNITA, do Bloco Democrático e do projecto político PRA-JÁ servir Angola, bem como alguns membros da sociedade civil angolana vão marchar este sábado, 24 de Setembro, em Luanda. Segundo disseram, a denominada marcha da liberdade visa continuar a luta por Angola.

A marcha anunciada na página oficial do Presidente da UNITA, na rede social do Facebook aponta como ponto de partida o largo da Santana e como local de término o largo das Escolas, por sinal, um local onde a UNITA já tem feito várias actividades, com maior realce aquelas ligadas a campanha eleitoral, antes das eleições.

Segundo a publicação de Adalberto Costa Júnior, que convoca a referida marcha para o dia 24 de Setembro, tal como ele próprio já a tinha anunciado na semana finda durante uma conferência de imprensa, participam deste acto os líderes da Frente Patriótica Unida, nomeadamente, Adalberto Costa Júnior, Filomeno Vieira Lopes e Abel Epalanga Chivukuvuku, bem como membros da sociedade civil.

Falando numa transmissão online na sua página oficial, que serviu também para denunciar actos de tortura contra a esposa de um jornalista e militante da UNITA, o secretário provincial do partido do Galo Negro em Luanda e deputado à Assembleia Nacional, Nelito Ekuikui, confirmou a realização da referida marcha que considerou vir a ser pacifica.

De referir que a pretensão da UNITA em realizar uma manifestação em Luanda remonta desde os dias que antecederam a tomada de posse do Presidente da República e visava contestar o indeferimento dos pedidos da UNITA e da CASA-CE pelo Tribunal Constitucional para suspender os efeitos da acta com os resultados finais anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral, que atribuíram a vitória ao MPLA e ao seu candidato.

Entretanto, a Camunda News contactou a Polícia Nacional no sentido de apurar se os partidos políticos integrantes na plataforma Frente Patriótica Unida tinham cumprido com os procedimentos legais para a realização desta marcha, mas não foi bem-sucedida.