Messi deu triunfo ao PSG e bateu Cristiano Ronaldo… com menos 145 jogos

Lionel Messi continua a assinar um arranque de temporada ‘demolidor’, e, este domingo, marcou o sétimo golo em 11 partidas oficiais, que permitiu ao Paris Saint-Germain derrotar o Olympique Lyon, por 1-0, e isolar-se na liderança da Ligue 1.

Um momento de ‘sabor’ especial para o internacional argentino, que passou, assim, a somar 672 golos marcados ao longo de toda a carreira excluindo grandes penalidades, deixando para trás os 671 de Cristiano Ronaldo.

Um feito que ganha outra dimensão se tivermos em conta que ‘La Pulga’ precisou de 985 encontros para alcançar este registo, ao passo que o português do Manchester United soma já 1130, ou seja, mais 145, entre clubes e seleções.

No entanto, se incluirmos os golos marcados a partir da marca dos 11 metros, o avançado formado no Sporting permanece bem destacado, com 816, contra os 775 do criativo oriundo do Barcelona.