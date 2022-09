“Precisamos de ser humildes” – João Lourenço

O Chefe de Estado, João Lourenço, apelou esta segunda-feira, em Luanda, a necessidade da humildade no seio dos membros do Executivo.

“Precisamos de ser humildes, em primeiro lugar, e reconhecer que não sabemos tudo. Aprende-se fazendo, cometendo erros. Desde que não sejam graves, consideramos que são normais. E cada dia que passar, estaremos em melhores condições de desempenhar com zelo, com sucesso, as missões que nos foram incumbidas”, sublinhou após conferir posse aos auxiliares do Titular do Poder Executivo.

João Lourenço fez saber, também, que para este mandato que agora iniciamos, o lema é “trabalhar mais e comunicar melhor”.

“Precisamos de trabalhar mais, logo desde o início. Portanto, no primeiro ano do mandato, no quinquénio, para que no fim possamos dizer: “Missão cumprida, servimos bem o Povo e a Nação angolana”, ressaltou o Chefe de Estado.