Encontrados 240 arquivos de pornografia infantil na casa de José Dumont

O Brasil ficou em choque com a notícia da detenção do actor José Dumont, acusado de ter em sua posse pornografia infantil. Agora, segundo informações divulgadas pelo site Extra, sabe-se que foram encontrados 240 arquivos na casa do artista.

De acordo com a mesma fonte, o juiz disse, na audiência da última sexta-feira, dia 16 de Setembro, que “a situação tem contornos graves”.

Quando questionado sobre o motivo de ter em sua posse estas imagens e vídeos, Dumont explicou que tudo fazia parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”, conta a revista Quem. O actor garantiu ainda que nunca comprou ou vendeu estes arquivos.

Para além deste caso, José Dumont foi também acusado de ter violado uma jovem de 12 anos e está a agora a ser investigado.

O actor de 72 anos encontra-se detido no Rio de Janeiro. As novelas ‘Pantanal’ (1990), ‘I Love Paraisópolis’ (2015) e ‘Nos Tempos do Imperador’ (2022) são alguns dos projectos que integrou em televisão.