Dia Mundial da Limpeza celebrado em Angola com mais de 200 voluntários na Praia da Areia Branca em Luanda

Voluntários da Associação Nação Verde, com o apoio da Coca-Cola e da Refriango, recolheram no último sábado, em Luanda, 1,5 toneladas de resíduos sólidos da Praia da Areia Branca. A acção marcou o Dia Mundial de Limpeza, celebrado em mais de 191 países, e pela terceira vez em Angola.

O Dia Mundial da Limpeza foi criado em 2008, na Estónia, onde mais de 50.000 voluntários se juntaram durante 5 horas para limpar o país. Esta mobilização inspirou o mundo na responsabilização individual e na sensibilização para a importância do tratamento e reciclagem dos resíduos.

A limpeza da Praia da Areia Banca, na Comuna da Kinanga, Distrito Urbano da Ingombota, Luanda, marca um conjunto de acções similares que a Associação Nação Verde tem vindo a desenvolver nos últimos anos, com vista à sensibilização para a importância do tratamento do lixo e da preservação do meio ambiente.

Durante três horas, 204 voluntários, entre os quais funcionários das empresas Coca-Cola Company, Refriango, Sonils, Gabinete do Ambiente e Gestão de Resíduos do GPL Distrito Urbano Ingombotas, Escuteiros Marítimos de Angola, do agrupamento 24, São Joaquim e a comunidade, recolheram uma tonelada e meia de garrafas de plástico PET acumuladas no areal da praia.

Segundo o representante da Associação Nação Verde, Nuno Cruz, a limpeza da praia da Areia Branca tem como objectivo “alertar as entidades e a população para o impacto extremamente nocivo para o ambiente marinho dos resíduos que se encontram no estuário da Kinanga”.

“Até hoje, promovemos 5 acções de limpeza neste local, mas obviamente que não vamos conseguir eliminar o problema deste estuário, daí a necessidade de chamar a atenção de todos. Estes resíduos reflectem-se nas nossas mesas, porque os peixes confundem-nos com alimentos e ingerem-nos. Razão pela qual o nosso lema: Meu Resíduo, Minha Responsabilidade”, acrescentou.

A Coca-Cola esteve presente no terreno a apoiar a acção, dentro do âmbito do projecto mundial WWW – World Without Waste (mundo sem lixo). De luvas e com uma pá na mão, a Gestora Sénior de Activação da Coca-Cola em Angola avançou que “a recolha de resíduos faz parte do desafio Global da Coca-Cola de ver um mundo sem lixo. É a nossa missão por cada Coca-Cola consumida, cada garrafa recolhida”. Como notou Paula Lima Matoso, “é fundamental participar e apoiar acções que visam garantir a sustentabilidade do meio ambiente, pois é mais um passo rumo ao desenvolvimento da economia circular que queremos reforçar no nosso país”. Neste sentido, relembra, “a Coca-Cola tem desenvolvido várias iniciativas que promovem a aceleração da recolha de plástico usado no nosso país.” “Até ao final do ano, vamos instalar ecopontos em locais estratégicos em Luanda, onde os consumidores poderão facilmente depositar garrafas de plástico que os catadores recolherão e venderão às empresas de reciclagem”, informou a gestora sénior da Coca-Cola.

A par da Coca-Cola, a Refriango marcou também presença na acção de limpeza da Praia da Areia Branca. Tânia Jardim, Directora Executiva de Marketing da engarrafadora oficial da Coca-Cola em Angola, comentou que “a melhoria e o cuidado com o meio ambiente devem ser responsabilidade de todos. Para a Refriango, estas iniciativas são fundamentais”.

“A Associação Nação Verde tem feito um óptimo trabalho junto das populações, formando-as sobre a importância das questões ambientais e da recolha e a separação correcta dos resíduos. Num dia tão simbólico como este, é fundamental sensibilizar uma vez mais as pessoas e explicar o impacto desta acção para o meio ambiente, a importância da separação do lixo e a correcta recolha para posterior transformação”, avançou.

A Associação Nação Verde é uma das instituições angolanas com ampla experiência no sector da reciclagem a candidatar-se para integrar um programa de financiamento específico da Fundação Coca-Cola África para apoiar iniciativas ligadas à sustentabilidade ambiental.