Acidente na estrada nacional 120 provoca um morto e um ferido no Cuanza Norte

Um acidente ocorrido no domingo último, na estrada nacional 120, na província do Cuanza Norte, na localidade do Alto Dondo / Barragem, no município de Cambambe, causado por um camião que capotou, resultou na morte de uma pessoa e num ferido.

O condutor que tinha 31 anos e que era natural de Luanda e residente no Distrito Urbano do Sambizanga, perdeu a vida, já o ferido, o outro ocupante da viatura, que tinha 22 anos, encontra-se em estado grave, mas está fora de perigo, estando aos cuidados do corpo clínico do Hospital Municipal de Cambambe, Dondo.

Segundo a informação avançada pela página do Minint, que dá conta do acidente, os especialistas apontam para uma falha nos travões do camião como uma presumível causa para a tragédia.

Os restos mortais que tinham ficado encarcerados na viatura, foram alvo de remoção por parte do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), tendo sido posteriormente depositados na morgue do Hospital Municipal do Dondo.