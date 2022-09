Nomeados ministros de Estado esta sexta-feira

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, esta sexta-feira, os ministros de Estado.

Eis Decreto Presidencial

Por conveniência de serviço;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 119º e do nº 4 do artigo 125º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:

É nomeado Adão Francisco Correia de Almeida, para o cargo de Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República;

Luanda, 16 de Setembro de 2022

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO

DECRETO PRESIDENCIAL

DECRETO PRESIDENCIAL

É nomeado Manuel José Nunes Júnior, para o cargo de Ministro de Estado para a Coordenação Económica do Presidente da República;

É nomeado Manuel José Nunes Júnior, para o cargo de Ministro de Estado para a Coordenação Económica do Presidente da República;

Luanda, 16 de Setembro de 2022

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO

DECRETO PRESIDENCIAL

DECRETO PRESIDENCIAL

É nomeada Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen, para o cargo de Ministra de Estado para Área Social do Presidente da República;

É nomeada Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen, para o cargo de Ministra de Estado para Área Social do Presidente da República;

Luanda, 16 de Setembro de 2022

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO

DECRETO PRESIDENCIAL

DECRETO PRESIDENCIAL

É nomeado Francisco Pereira Furtado, para o cargo de Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República;

É nomeado Francisco Pereira Furtado, para o cargo de Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República;

Luanda, 16 de Setembro de 2022

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO