Dalva Ringote Allen nomeada ministra de Estado para Área Social

O Chefe de Estado, João Lourenço, nomeou, esta sexta-feira, Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen, para o cargo de ministra de Estado para Área Social.

Antes da sua nomeação, Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen desempenhava a função de secretária de Estado para a Economia.

PERFIL

Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen

Naturalidade do Lobito, província de Benguela

QUALIFICAÇÕES

2021 – Mestrando em Administração e Finanças – Faculdade de Economia, Universidade Agostinho Neto, Angola.

2018 – Mestrando em Finanças, Colorado State University, Estados Unidos da América.

2017 – Licenciatura em Administração Publica, Licenciatura em Administração Publica, Colorado State University, Estados Unidos da América.

2006 – Bacharelato em Economia – Essex Country College, New Jersey, Estados Unidos da América.

1993 – Ensino Pré-Universitário, PUNIV – Lobito, Angola.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Profissional de Finanças Publicas com mais de 14 (Catorze) anos de experiência na Administração Publica. Ela é quadro sénior do Ministério das Finanças;

2021 – Coordenadora para Administração e Finanças do Grupo Media Nova;

2019/2020 – Administradora Executiva da Zona Económica Especial Luanda Bengo para Administração e Finanças;

2016/2018 – Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Fomento Empresarial;

2010/2014 – Assistente do Programa do Programa de Assistência Técnica para Divida Publica do Tesouro Americano (OTA);

CURSOS PROFISSIONAIS

2018 – Gestão Publica de Nível A – ENAPP. E.P;

2014- Diagnostico Macroeconómico para Países Ricos em Recursos Naturais (FMI)

2013- Curso de Finanças Publicas e Analise de Orçamento Programa – Management Technical Assistente – Dubai, Emiratos Árabes Unidos

2012 – Gestão e Avaliação de Projectos – Project Management Institute, USA

2011 – Gestão Da Conta Única do Tesouro– OTI- Departamento do Tesouro Americano/USA

2010 – Operações de Política Monetária e Previsão de Liquidez – Macroeconómica and Financial Management Instituto of Western and Southern Africa (MEFMI)

2010 – Certificação CCNA – Routing and Switching

2010 – Gestão de Finanças Públicas – Universidade de Harvard

2009 – Economic Policy and Global Financial – Organizacional Capacity Developers Institute (OCDI-SADC)

2009 – Curso de Gestão da Dívida Pública-UNTAD 2008- Gestão da Política Macro Económica – FMI

2007 – Análise e Gestão de Redes – Multiredes

LÍNGUAS

Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Umbundo, Lingala