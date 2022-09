Eto’o aumenta mandato como presidente da Federação de Camarões e causa polêmica

Uma decisão da assembleia geral da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot, na sigla em francês) causou polêmica na última semana. Em votação, todos os 66 delegados aprovaram o aumento do tempo de mandato do actual presidente da entidade, o ex-jogador Samuel Eto’o, de quatro para sete anos.

Eto’o foi eleito há apenas nove meses para o cargo. A decisão foi tomada em carácter retroactivo: ou seja, o actual mandato já será aumentado para sete anos, número pouco comum nas demais federações.

– Esta mudança é o resultado do excelente trabalho de Samuel Eto’o nos nove meses em que ele vem tomando conta do futebol camaronês. Foram os delegados que pediram a revisão da duração do mandato O presidente era eleito para quatro anos. Vocês acham que ele pode fazer tudo o que prometeu em quatro anos? – argumentou Ernest Obama, porta-voz da Fecafoot, ao “Canal 2”, de Camarões.

Desta forma, o mandato de Eto’o irá até 2028. Além disso, o ex-jogador poderá concorrer à reeleição, o que o manteria no cargo até 2035. A decisão causou questionamentos em Camarões.

– Para onde estamos indo? Pode-se questionar as pessoas que formam esta assembleia geral por terem aprovado tal coisa de forma unânime. O mandato é de quatro anos. Todos os presidentes ficaram este período. Ninguém teve coragem de mudar. Por que agora? – questionou Jean Bruno Tagne, que foi director da campanha de Eto’o em 2021.

Eto’o foi eleito presidente da Fecafoot em Dezembro de 2021. Desde que ele assumiu, a selecção de Camarões ficou em terceiro lugar na Copa Africana de Nações, disputada em Janeiro de 2022, e garantiu vaga na próxima Copa do Mundo. Camarões está no Grupo G, junto com Brasil, Sérvia e Suíça.