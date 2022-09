Vítima de acidente de viação: Morreu o médico tradicional “Avô Kitoko”

Morreu na madrugada de domingo, em Luanda, o presidente da Câmara Profissional dos Terapeutas da Medicina Tradicional de Angola, Kitoko Mayavangua, mais conhecido por “avô Kitoko”, vítima de acidente de viação, no distrito urbano do Zango.

O notável médico terapeuta tradicional Kitoko Mayavanga, também conhecido por “Papá Kitoko” ou “Avô Kitoko” morreu, na noite de domingo, 11, vítima de acidente de viação, no distrito do Zango, em Luanda.

Conhecido no início da sua carreira por Papá Kitoko, Avô Kitoko teve um acidente de viação na entrada do Zango IV, às 20:30, e às 21:00 foi socorrido para o Hospital do Zango. De acordo com fontes familiares, em função da situação difícil, foi enviado de ambulância para o Hospital Geral de Luanda. Infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer.

“Avô Kitoko” era o mais conhecido dos ervanários e médicos tradicionais em todo o País e notabilizou-se na década de 1990, através do seu centro de tratamento tradicional, onde acolhia, no município do Cazenga, e até mesmo no Hospital Psiquiátrico de Luanda, pacientes com distúrbios mentais.

A família ainda não definiu uma data para o seu funeral, mas adivinha-se que este será muito concorrido porque, como lembrou um dos familiares, o “avô Kitoko”, era um homem “muito acarinhado pela população”.