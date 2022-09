“Malucos” ou agentes disfarçados? – Fernando Guelengue

São realmente malucos ou estão a serviço de forças estranhas?

Para além de ter agentes da Polícia Nacional em todos os pontos principais do município de Cacuaco, fundamentalmente nas ruas principais, o novo fenómeno tem sido a existência de pessoas que aparentam ter perturbação mental.

Na Boa Esperança o cenário está em franco crescimento e os populares apontam como sendo “agentes” que se fazem passar por malucos.

Para além do Hitler Samussuku ter feito uma denúncia pública de uma maluca que ficava defronte a sua casa, agora é na minha entrada onde enfrento essa situação. Primeiro, era uma maluca que sempre que me visse passar ficava bem fixada em mim. Deixei passar esse cenário durante vários meses do começo deste ano. Mas em Maio apanhei ela, a suposta maluca, numa discussão com um motoqueiro. Ela tinha sempre pão limpo, água mineral e roupa não tão sujas.

Esta, eu encontrava sempre ao lado da Antiga AngoMart, agora Nossa Casa. Por acaso era a minha saída e entrada para casa.

Quando abordei com algumas pessoas informaram-me que há um também que gira o bairro e até compra whisky, peixe frito, cigarro e pão na padaria.

Outro, segundo os moradores, ficava mais na zona dos Desvio da Cimangola, a mãe dele leva sempre comida para ele a noite e pela manhã!!

Todos eles estavam com muita força antes das eleições de 24 de Agosto de 2022. E em Julho todos desapareceram e isso ainda aumentou mais a minha preocupação.

Neste Sábado, o maluco que está a girar o bairro com várias pastas seguiu duas senhoras que estavam a falar das eleições. Quando elas chegaram num armazém para comprar produtos, o suposto maluco parou e sentou-se, fixando a atenção às senhoras. Logo uma avisou a outra e gritaram com ele nos seguintes termos: “o MPLA perdeu mesmo as eleições e vocês não são malucos. Vão mesmo avisar ao vosso chefe. Nós só queremos viver bem no nosso País”.

Todos eles, que tinham desaparecido durante as eleições, regressaram em peso.

Nota: tenho fotos dos mesmos, mas por uma questão de respeito à imagem, estamos a gerir assim no silêncio. São ou não malucos? Nessa fase do país, muita água parece vinho que embebeda os inocentes!!! É por isso que a confiança nas instituições públicas vai atingir o mais alto nível de descrédito pela sua inacção ou favorecimento.

Com RESILIÊNCIAEFÉ.

Fernando Guelengue

Jornalista e Palestrante | In facebook