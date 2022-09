Eleições Gerais de 2022: Polícia Nacional anuncia restrições em algumas artérias de Luanda no dia da tomada de posse do Presidente João Lourenço

A Polícia Nacional vai restringir o acesso em algumas artérias da cidade de Luanda no dia da tomada de posse do Presidente da República Eleito, João Manuel Gonçalves Lourenço. De acordo com a corporação, o objectivo é manter o asseguramento ao período eleitoral que ainda se vive no País.

A Polícia Nacional informou que vai fazer restrições, em algumas artérias da capital do país, no próximo dia 15 de Setembro, no dia em que tomam posse o Presidente e a vice-Presidente da República eleitos.

Segundo o Director de Operações e segurança Pública da Polícia Nacional, Orlando Bernardo, alguns espaços também vão estar interditos, e as notificações aos utentes vão ser comunicadas dentro em breve.

Nas ruas da cidade de Luanda os cidadãos estão surpresos com o forte aparato militar e policial, facto que está a fazer alguns deles pensar que se avizinha uma guerra.

Em relação a essa situação, o Comissário Orlando Bernardo justificou a forte presença de efectivos e meios da Polícia Nacional nas ruas e afirmou que se trata de algo normal, devido ao asseguramento do período eleitoral e do combate à criminalidade no país.

Importa referir que a UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA e o Bloco Democrático anunciaram na semana passada a sua intenção de organizar e convocar “manifestações como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores”.

Segundo alguns analistas político, as manifestações de protesto que os partidos da oposição pretendem realizar contra os resultados eleitorais e a tomada de posse do Presidente da República podem ser uma mensagem ao Governo do MPLA no sentido de alterar a forma como tem governado o país.