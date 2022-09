Eleições Gerais de 2022: MPLA analisa composição dos órgãos da Assembleia Nacional

O Bureau Político do Comité Central do MPLA analisou, esta segunda-feira, a futura composição dos órgãos internos da Assembleia Nacional, no quadro dos resultados das eleições gerais realizadas a 24 de Agosto último.

Sob orientação do presidente do MPLA, João Lourenço, a III Reunião Extraordinária do Bureau Político decorreu no auditório do Comité Central, no Complexo Turístico do Futungo II, em Luanda.

Durante a reunião, os membros do Bureau Político foram informados sobre os cargos a preencher, tendo ractificado a proposta de composição submetida, para o efeito, pelo presidente João Lourenço.

De acordo com um comunicado final lido pelo secretário do Bureau Político para Informação e Propaganda, Rui Falcão, os “camaradas” reiteraram o seu mais profundo agradecimento a todo povo angolano, pela forma cívica e patriótica como participou nas recentes eleições gerais, em particular a toda a massa militante, amigos e simpatizantes que depositaram, de forma sábia e esclarecida, o seu voto no MPLA.

Refira-se que o apuramento final das eleições gerais de 24 de Agosto, proclamou o MPLA e o seu candidato, João Lourenço, como vencedores com 51,17% dos votos, seguido da UNITA, com 43,95%.

Com estes resultados, o MPLA elegeu 124 deputados e a UNITA 90 deputados, quase o dobro das eleições de 2017.

O Partido do PRS e o estreante Partido Humanista de Angola (PHA) elegerem dois deputados cada.

A CASA-CE, a Aliança Patriótica Nacional e o P-Njango não obtiveram assentos na Assembleia Nacional, que na legislatura 2022-2027 vai contar com 220 deputados.