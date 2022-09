Eleições Gerais de 2022: Deputados eleitos tomam posse a 16 de Setembro

Os deputados à Assembleia Nacional eleitos nas Eleições Gerais de 24 de Agosto último, vão tomar posse na próxima sexta-feira, informou o primeiro secretário de mesa do Parlamento, Raul Lima.

Os deputados da comissão permanente da Assembleia Nacional reuniram-se esta segunda-feira para a apreciação e votação da proposta do programa da reunião constitutiva da quinta legislatura do parlamento e o programa do seminário de iniciação de deputados (2022-2027).

A próxima legislatura conta com 220 deputados, dos quais 124 eleitos pelo MPLA, que venceu as eleições, a UNITA conquistou 90 lugares e o PRS elegeu dois deputados.

Já a FNLA e o PHA são os outros dois partidos que também conseguiram eleger dois deputados cada.