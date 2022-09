STP: “As mulheres devem estar em lugares elegíveis”, diz Elsa Garrido

“Não basta colocar 30 por cento de mulheres nas listas. Elas têm que estar em lugares elegíveis e não atiradas lá para o fundo da lista como um fio de cabelo na sopa”, diz Elsa Garrido, a única mulher líder de um partido político em São Tomé e Príncipe.

A reacção de Garrido surge quando os 11 partidos que concorrem às eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, a 25 deste mês, afirmam que nas suas listas para deputados está garantida a presença de 30 por cento de mulheres de acordo com a lei ainda em vigor.

A lei que aumenta para 40 por cento a cota de participação da mulher nos órgãos de decisão já foi aprovada pelo parlamento, e aguarda a promulgação pelo Presidente da República.

“Já que não foi possível para a Assembleia Nacional, gostaríamos que para a formação do governo, esta lei pudesse ser aplicada”, diz Cristina Dias, Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares.

Para a jurista Vera Cravid esta é uma questão de justiça social. “Nós também temos direito de estar presentes nos cargos de decisão deste país” apela a procuradora do ministério público.

No entanto, Carlos Neves líder de um dos partidos da actual coligação do poder em São Tomé e príncipe defende que não basta a fixação de cotas para a participação da mulher na política.

“As próprias mulheres têm que se autopromover pela sua competência e participação na vida política activa. As pessoas têm que ser colocadas pela sua capacidade e participação e não pelo sexo”, opinião de Neves contrariada por Elsa Garrido, que há mais de 10 anos procura um assento no parlamento São-tomense.

“Os homens muitas vezes assumem os cargos só porque gritam muito nas campanhas eleitorais e às mulheres é exigido tanta coisa para estarem na vida política. Não percebo isto”, diz Garrido.

O analista Celsio Junqueira acredita que a entrada de mais mulheres na política vai dar outro rumo a governação em São Tomé e Príncipe.

“Porque as mulheres vão dar mais atenção aos problemas que afectam a classe mais desfavorecida e isto é prioridade em São Tomé e Príncipe”, diz este analista que também acredita que com mais mulheres nos órgãos de decisão vai baixar o índice de corrupção no país.