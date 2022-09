Futebol: PSG e Marselha, imparáveis na Ligue 1

O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, venceu por 1-0 o Brest na sétima jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. O PSG lidera com 19 pontos, os mesmos do que o Marselha que derrotou o Lille por 2-1.

Sexto triunfo em sete jogos para o Paris Saint-Germain que continua na liderança partilhada com o Marselha.

No Parque dos Príncipes, em Paris, os parisienses controlaram o encontro do início até ao fim frente ao Brest com a ajuda de cinco jogadores lusófonos: os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha, e os brasileiros Marquinhos e Neymar.

O único tento parisiense foi apontado pelo avançado brasileiro, Neymar.

O Paris Saint-Germain venceu por 1-0 o Brest na sétima jornada da Ligue 1. De notar que o avançado argelino Islam Slimani falhou uma grande penalidade a favor do Brest aos 71 minutos.

O PSG, com uma diferença de golos de +21, lidera o campeonato com 19 pontos, os mesmos do que o Marselha, e com dois pontos de vantagem em relação ao Lens.

Marselha continua na liderança

Os marselheses venceram por 2-1 o Lille com tentos apontados pelo avançado chileno Alexis Sánchez e pelo defesa francês Samuel Gigot para o Marselha, enquanto o único golo da equipa do Norte de França foi marcado pelo defesa brasileiro Ismaily.

De notar que o encontro foi palco de um duelo entre lusófonos visto que o Marselha contou com o luso-cabo-verdiano Nuno Tavares e com o brasileiro Gerson, enquanto o Lille tinha no onze inicial o brasileiro Ismaily e os portugueses André Gomes, José Fonte, Angel Gomes e Tiago Djaló.

Os marselheses com este triunfo, o sexto nesta época 2022/2023, está na liderança com o PSG, contando 19 pontos.

Quanto ao Lens venceu o Troyes por 1-0 e ocupa o terceiro lugar com 17 pontos. O único tento da partida foi da autoria do defesa austríacos Kevin Danso.

Na próxima jornada, o PSG desloca-se ao terreno do Lyon, o Marselha recebe o Rennes, enquanto o Lens desloca-se ao terreno do Nantes.