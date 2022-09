Colisão entre duas viaturas causa dois mortos no Bengo

Duas pessoas morreram este domingo, em consequência de uma colisão entre dois veículos automóveis no troço rodoviário desvio da Barra do Dande/Panguila, na província do Bengo.

As duas vítimas mortais, que ficaram totalmente carbonizadas, estavam a bordo da viatura Toyota Hiace.

De acordo com testemunhas, o acidente terá ocorrido quando o automóvel ligeiro de marca Isuzu de cor branca, que circulava no troço desvio da Barra do Dande/Panguila, efectuou uma ultrapassagem irregular, tendo depois embatido contra um Toyota Hiace, que circulava no sentido oposto.

A colisão entre as viaturas provocou um incêndio que consumiu as duas viaturas.

A Polícia Nacional aponta o excesso de velocidade e o incumprimento das normas do código de estrada como as presumíveis causas do acidente.