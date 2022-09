Eleições Gerais de 2022: Polícia Nacional garante segurança total para investidura do Presidente e vice-Presidente eleitos

A Polícia Nacional (PN) assegurou que está salvaguardado o normal desenrolar da cerimónia de investidura do Presidente da República e da Vice-presidente, a ter lugar na próxima quinta-feira (15), em Luanda.

A informação foi prestada, esta sexta-feira, pelo porta-voz do Posto de Comando de Asseguramento das Eleições2022, comissário Orlando Bernardo, durante uma conferência de imprensa.

Adiantou que continuam mobilizados mais de oitenta mil efectivos dos vários órgãos da Polícia Nacional, tendo apelado os cidadãos a absterem-se de actos que perturbem a ordem e segurança pública.

Na conferência de imprensa que serviu para apresentar os resultados do asseguramento do pleito de 24 de Agosto, o comissário Orlando Bernardo destacou o registo, nos últimos 15 dias, de 165 detenções.

Trata-se de detenções por tentativa e prática de vandalização, com maior incidência às províncias de Luanda, Benguela, Malange, da Lunda Norte, do Moxico, de Cabinda e do Huambo.

Orlando Bernardo lembrou a necessidade dos promotores de manifestações cumprirem com o estabelecido na lei, pois não são permitidas manifestações que atentem contra os órgãos de soberania.

Na ocasião, o comissário manifestou disponibilidade da PN em colaborar com os promotores das potenciais manifestações, desde que sejam autorizadas nos termos da Constituição e da Lei.