Eleições Gerais de 2022: Estados Unidos reconhecem vitória do MPLA

Os Estados Unidos reconheceram hoje a vitoria do MPLA e do Presidente João Lourenço nas eleições angolanas.

O secretário de Estado americano Antony Blinken emitiu uma declaração afirmando que os Estados Unidos “felicitam o presidente eleito João Lourenço pela sua eleição como o próximo Presidente de Angola”.

“Esperamos trabalhar com ele para fortalecer as relações vitais entre Angola e os Estados Unidos”, disse Blinken acrescentando que os “Estados Unidos continuarão a colaborar estreitamente com o governo angolano e o povo angolano para promover os nossos objectivos comuns enquanto trabalhamos para fazer avançar um futuro mais sustentável, seguro, inclusivo e próspero”.

“Saudamos os milhões de angolanos que votaram nestas eleições e que ao fazê-lo demonstraram o seu empenho em fortalecer a democracia”, diz a declaração.

“Esperamos trabalhar em parceria com os dirigentes eleitos de Angola para forjar um melhor amanhã para os angolanos e americanos”, acrescenta.