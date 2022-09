Eleições Gerais de 2022: Delegados de lista vandalizam sede da FNLA no Moxico

Um grupo de delegados de lista da FNLA vandalizou, esta quinta-feira, o edifício onde funciona o secretariado do partido, na província do Moxico, sob alegação de incumprimento no pagamento dos subsídios por serviços prestados, no dia das eleições.

Em declarações à ANGOP, o porta-voz dos delegados de lista, Alegria Hélder, disse que a acção ocorreu por causa de inúmeras promessas, não cumpridas pelos responsáveis do partido FNLA, um dos oito concorrentes às eleições gerais de 24 de Agosto último.

“Os responsáveis havíam prometido que pagariam os nossos subsídios no dia 26 de Agosto. Nessa data adiantaram para o dia 8 de Setembro, e hoje cá estamos e ninguém apareceu. Está todo mundo revoltado”, disse o representante de mais de dois mil 204 delegados contratados pela FNLA.

Alegria Hélder explicou que os valores variam entre os 15 e os 20 mil kwanzas.

Por seu lado, o conselheiro provincial da FNLA, Zeca Samaleço Tchiungo, reconheceu ser justa a reclamação dos delegados de lista, criticando a falta de transparência da actual direcção do partido.

Efectivos da Polícia Nacional estivderam no local, para repôr a ordem e tranquilidade.

Nas eleições gerais de 24 de Agosto, ganhas pelo MPLA, com 51,17 por cento, correspondente a três milhões 209 mil 429 votos, elegendo 124 deputados, a FNLA conquistou 1,06% (66 mil 337 votos) e elegeu dois deputados.

A UNITA conquistou 43,95 por cento, resultado de dois milhões 756 mil 786 votos e elegeu 90 deputados, seguida do PRS com 1,14% (71 mil 351 votos e dois assentos) e do PHA com 1,02% (63 mil 749 votos e dois deputados).

A CASA-CE obteve 0,76% (47 mil 446 votos) e não conseguiu qualquer assento na Assembleia Nacional, à semelhança da APN, que teve 0,48% (30 mil 139 votos) e do P-NJANGO com 0,42% (26 mil 867 votos).