Director do Colégio Devir encontrado morto após ingerir ‘Kifaru’ e uma garrafa de vinho

Um cidadão, de 47 anos, foi encontrado, esta quarta-feira, sem vida, no interior de um colégio privado, no bairro Augusto Ngangula, município de Cacuaco, após ter ingerido, supostamente, dois comprimidos “Kifaru”, para aumentar a potência sexual.

O caso terá ocorrido, na segunda-feira, por volta das 14 horas, num dos gabinetes de trabalho da vítima, que era director do Colégio Devir, de acordo com informações do porta-voz da Polícia em Luanda, superintendente Nestor Goubel.

“Os familiares encontraram o homem sem roupa, no gabinete, e indícios de ter tomado comprimidos Kifaru Prix, de 50 miligramas, e uma garrafa de vinho vazia”, explicou.

A Polícia tomou conhecimento do caso, mediante denúncia de uma jovem a uma esquadra de Cacuaco, para anunciar o desaparecimento do familiar, no fim da tarde de sábado.

Nestor Goubel realçou que os familiares avançaram que o director e proprietário do Colégio Devir, filósofo de formação, tinha saído de casa para, na zona do Cemitério 14, tratar de assuntos pessoais.

Na segunda-feira, tratando-se de um dia normal de serviço e por o telefone tocar mas nunca ser atendido, os familiares decidiram ir ao colégio, onde o encontram já morto.

Este é o segundo caso, a nível da província de Luanda, em menos de 20 dias, onde homens morrem por ingerirem substâncias que estimulam o apetite sexual. O primeiro deu-se no bairro Seis Cajueiro, em Viana, com um indivíduo, de 48 anos.

A vítima, um homem casado e funcionário público, morreu no interior de uma hospedaria, onde esteve com uma jovem, de 20 anos, por sinal, vizinha no bairro.

Durante o acto sexual, o homem sentiu-se mal, foi levado para o Hospital da Somague, onde chegou em coma, mas não resistiu e morreu.

A jovem, que esteve acompanhada do homem, andou, na altura, detida na esquadra do bairro Seis Cajueiro.

Sobre o comprimido Kifaru, segundo pesquisas feitas pelo jornal, é um fármaco indicado para o tratamento da pressão alta, reacção do pénis e outras indicações, sendo aconselhado o uso mediante orientação médica.

O medicamento pode provocar alguns efeitos secundários, como dor de cabeça, indigestão, distúrbios visuais, tontura, sensação de calor, entre outros.