As cerimónias que marcam a morte da rainha e a elevação de Carlos a rei

A morte da rainha britânica Isabel II desencadeia uma série de eventos e cerimónias que marcam a sua morte e a elevação de seu filho, Carlos ao trono como rei Carlos III

O Palácio de Buckingham disse que haverá um período de luto a ser observado pelos membros da família e da casa real até uma semana após o funeral, cuja data ainda não foi confirmada mas é esperado que dure cerca de 10 dias.

Os sinos da igreja tocaram em todo o Reino Unido na sexta-feira enquanto o Rei Carlos III se preparava para abordar os seus súbditos enlutados no primeiro dia completo do seu novo reinado após a morte da sua mãe, a Rainha Isabel II.

Eis como os eventos estão programados para se realizarem:

O Rei Carlos III faz um discurso nacional às 1700 GMT, nesta sexta-feira.

O casal real mudou-se do Castelo de Balmoral, na Escócia, na sexta-feira, o local onde a sua mãe, a Rainha Isabel II, morreu na tarde de quinta-feira. Os seus restos mortais ficarão lá durante um curto período de tempo antes de serem transferidos para Londres.

Lindsay Hoyle, a Presidente da Câmara dos Comuns, disse que uma sessão especial da Câmara, chamada a prestar homenagem a Isabel II, seria suspensa às 18h00 “enquanto Sua Majestade o Rei faz a sua transmissão para a nação”.

– Sábado, 10 de Setembro –

Dia 1: O plano de 10 dias para os dias após a morte da rainha começa com a convocação do Conselho de Adesão para que Carlos seja formalmente proclamado rei.

Três trombeteiros anunciam a proclamação com uma fanfarra. A proclamação é lida a partir de uma varanda no St James’s Palace, em Londres, e depois por todo o país.

Carlos irá realizar audiências, e os meios de comunicação social serão informados pelo Conde Marechal, um alto funcionário real encarregado da adesão e do funeral de estado da rainha, nos próximos dias.

– Domingo, 11 de Setembro.

Dia 2: Espera-se que o caixão da rainha seja transportado de Balmoral para o Palácio de Holyroodhouse, a sua residência oficial escocesa em Edimburgo.

A viagem por estrada passará por muitas pequenas cidades e aldeias, dando aos membros do público a sua primeira oportunidade de prestar a sua homenagem.

Os preparativos para o funeral da rainha na Escócia têm o nome de código “Operação Unicórnio”, em tributo ao animal nacional do país.

– Segunda-feira, 12 de Setembro –

Dia 3: Espera-se que Carlos comece uma digressão por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, as quatro nações do Reino Unido, numa operação com o nome de código “Maré da Primavera”.

Espera-se que o caixão da rainha seja levado numa procissão pela Milha Real de Edimburgo, desde Holyrood até à Catedral de St Giles, onde haverá uma missa e uma vigília com a presença de membros da família real.

– Terça-feira, 13 de Setembro –

Dia 4: Espera-se que o caixão seja levado de avião para a capital e transportado por estrada para o Palácio de Buckingham em Londres.

Os membros do público irão provavelmente alinhar a rota.

– Quarta-feira, 14 de Setembro –

Dia 5: Espera-se uma procissão cerimonial do caixão através de Londres, seguida de uma procissão estatal no Westminster Hall do Parlamento, com o nome de código “Operação Pena”.

Os membros mais velhos da família real devem ficar de guarda à volta do caixão, numa tradição conhecida como a Vigília dos Príncipes.

– 15-17 de Setembro –

Dias 6,7 e 8: Câmara Ardente. O público poderá prestar a sua homenagem.

– Domingo, 18 de Setembro –

Dia 9: Uma recepção para dignitários visitantes e chefes de estado que chegarão para o funeral.

– Segunda-feira, 19 de Setembro –

Dia 10: Espera-se que o funeral estatal tenha lugar na Abadia de Westminster com enormes multidões reunidas no centro de Londres.

É provável que os membros mais velhos da família real caminhem atrás do caixão, pois é levado numa carruagem de armas para a abadia com um silêncio de dois minutos observado.

O Presidente dos EUA Joe Biden estará entre os dignitários mundiais que assistirão ao funeral.

Posteriormente, o caixão da rainha será levado para o castelo de Windsor para um serviço de compromisso televisivo na capela de St George’s.

Ela será então enterrada em privado na capela memorial do Rei Jorge VI, juntamente com o seu marido, o Príncipe Filipe, as cinzas da sua irmã Princesa Margarida, a sua mãe, também chamada Isabel, e o pai Jorge VI.