Mali: Jihadistas controlam a cidade de Talataye

Talataye, a cerca de 150 quilómetros de Gao, está sob controlo desde a terça-feira 6 de Setembro à noite pelos jihadistas do Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS), e isto segundo a agência francesa AFP, citando um vereador local, um responsável regional e um interlocutor lá presente.

Hachim é a alcunha da figura do Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS) que neste momento é considerado como o “chefe da cidade de Talataye”. Na véspera, esse homem chegou à localidade maliana do Norte do país com vários homens armados, a maior parte de moto.

Segundo um combatente do Movimento para a Salvação de Azauade – Mouvement de Salut de l’Azawad – citado pela AFP, «os combates duraram três horas» e no fim do dia a localidade caiu nas mãos dos jihadistas. O combatente admitiu que esteve presente nesses combates.

Segundo as nossas informações, o mercado e casas foram queimadas. Combatentes morreram, civis foram alvos de tiros e já há vários deslocados.

Expansão do EIGS

Estes combates ilustram a expansão territorial do EIGS. A organização terrorista multiplicou ultimamente operações em zonas em que não estavam presentes, mas o facto é que grande parte daquela zona do país está fora do controlo do Estado.

Os confrontos ocorrem regularmente desde o início do conflito no Mali em 2012. Segundo vários observadores a situação pode degradar-se novamente.

Recorde-se que o jornalista francês Olivier Dubois, refém há 17 meses, tinha ido a essa região falar com o chefe do GSIM – Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos.

Quanto às forças armadas malianas afirmaram que na terça-feira à noite fizeram “um reconhecimento aéreo da situação” em Talataye.