Futebol: Sporting CP entrou a vencer, FC Porto e Marselha derrotados na Champions League

A primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol ficou encerrada na quarta-feira, 7 de Setembro. O Sporting CP venceu o seu primeiro encontro, enquanto o FC Porto e o Marselha perderam.

Os clubes portugueses e o francês não tiveram a mesma sorte nesta quarta-feira com apenas um triunfo: o do Sporting CP.

Primeiro triunfo leonino

Pela primeira vez na sua história, o Sporting Clube de Portugal venceu um jogo na Alemanha. Frente ao Eintracht Frankfurt, os leoninos venceram por 0-3.

Após 15 encontros realizados em território germânico, os lisboetas arrecadaram um triunfo importante nesta fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Tudo ficou definido na segunda parte. O avançado britânico Marcus Edwards abriu o marcador aos 66 minutos, antes do também avançado português Francisco Trincão aumentar a diferença no marcador para 0-2 apenas um minuto depois.

O Sporting CP estava imparável e o terceiro golo foi apontado pelo avançado luso Nuno Santos aos 83 minutos de jogo.

Os leoninos lideram o Grupo D com 3 pontos, os mesmos que os ingleses do Tottenham.

Marselha perdeu na segunda parte

Os franceses do Marselha dominaram grande parte do encontro, mas a segunda parte foi-lhes fatal. Aos 47 minutos, o defesa congolês Chancel Mbemba foi expulso, deixando a sua equipa a dez contra 11.

Apesar da boa resistência gaulesa, os londrinos acabaram por vencer por 2-0 com dois tentos do avançado brasileiro Richarlison aos 76 e 81 minutos de jogo.

Na próxima jornada o Sporting CP recebe o Tottenham, enquanto o Marselha acolhe o Eintracht Frankfurt.

Tempo adicional fatal para o FC Porto

O FC Porto deslocou-se ao terreno dos espanhóis do Atlético Madrid, como há um ano. Em 2021 foi um empate sem golos.

Desta vez os dragões entraram melhor e dominaram o adversário sem conseguir concretizar as oportunidades que tiveram.

Na segunda parte, os portistas ficaram reduzidos a dez visto que o árbitro do encontro mostrou um segundo amarelo ao avançado iraniano, Mehdi Taremi, culpado, segundo o árbitro, de uma simulação dentro da área madrilena.

A 10 contra 11, a tarefa foi mais complicada para os dragões que acabaram por sofrer golos no tempo adicional.

Aos 90+1 minutos, o espanhol Mario Hermoso abriu o marcador antes de cometer uma falta na área e oferecer o empate aos portistas. O colombiano Matheus Uribe empatou de grande penalidade aos 90+6 minutos para o FC Porto.

No entanto, o jogo não ficou por aqui e o Atlético Madrid alcançou o triunfo aos 90+11 minutos… quer dizer aos 101 minutos (!). O avançado luso-francês Antoine Griezmann apontou o golo vitorioso.

Os ‘Colchoneros’ venceram por 2-1 o FC Porto e lideram o Grupo B com 3 pontos, os mesmos que os belgas do Club Brugge que derrotaram por 1-0 os germânicos do Bayer Leverkusen.

Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Club Brugge, enquanto o Atlético Madrid se desloca ao terreno do Bayer Leverkusen.

FC Barcelona e Ajax arrasadores

No Grupo C, os espanhóis do FC Barcelona venceram por 5-1 os checos do Viktoria Plzeň, enquanto os germânicos do Bayern Munique triunfaram por 0-2 na deslocação ao terreno dos italianos do Inter Milão.

Quanto ao Grupo A, os holandeses do Ajax derrotaram por 4-0 os escoceses do Rangers, enquanto os italianos do Nápoles venceram por 4-1 os ingleses do Liverpool.

De notar que a segunda jornada decorre a 13 e 14 de Setembro.