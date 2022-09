Expo Nguxi 100: Huíla homenageia “Pai da Nação”

A rua Hoji-Ya-Henda, (ex-picadeiro), no centro da hospitaleira cidade do Lubango, está a albergar a Exposição fotográfica “NGUXY 100”, que espelha a vida e obra de António Agostinho Neto, fundador da Nação e poeta maior.



Por ocasião das comemorações do seu centenário, várias pessoas acorreram ao novo espaço que expõe, em lonas fixas e painéis gigantes, pouco mais de 100 fotografias que retratam as várias etapas da vida de Agostinho Neto, nomeadamente, a familiar, estudantil, política, diplomática e cultural.



Prestigiaram a cerimónia membros do Governo Provincial, políticos, homens de cultura e público em geral que, até ao final do mês de Setembro, vão desfrutar de outros segmentos artísticos, como música, dança, artes plásticas, literatura e outras, fazendo jus à dimensão cultural do fundador da Nação e Poeta Maior.